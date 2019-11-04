В Беларуси внедрят институт квалифицированного инвестора

4 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появятся квалифицированные инвесторы (профессионально рассчитывающие и управляющие рисками), сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития", предает корреспондент БЕЛТА.

"В обозримом будущем на рынке будет внедрен такой институт квалифицированного инвестора. Это широко используемая за рубежом практика, на сегодня у нас на рынке она отсутствует в принципе", - отметил Алексей Красинский.

Параллельно с этим появится новый вид ценной бумаги, который будет предназначаться только для квалифицированных инвесторов, - депозитарная облигация.-0-