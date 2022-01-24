В Беларуси вводятся предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции. Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета Министров от 24 января 2022 года №36, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Действие постановления распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук, яблоки.

При установлении предельных максимальных цен учитывались расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования.

Ранее данная продукция входила в перечень социально значимых товаров, цены на которые можно было повышать в январе - феврале 2022 года на 0,9%, в марте - декабре 2022-го - на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

"Данные подходы обусловлены защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая 2021 года, а также с учетом опережающих темпов роста цен на данную продукцию в сопредельных странах", - пояснили в пресс-службе правительства.-0-