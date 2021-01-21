21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 января №24, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно утвержденным заданиям на текущий год, из 4 млн кв.м общей площади жилья в Брестской области будет построено 590 тыс. кв.м, в Витебской - 330 тыс. кв.м, в Гомельской - 500 тыс. кв.м, в Гродненской - 420 тыс. кв.м, в Могилевской области - 360 тыс. кв.м. В белорусской столице планируется возвести 600 тыс. кв.м жилья. Самое большое задание получила Минская область, ей предстоит построить 1,2 млн кв.м, в которые входят 150 тыс. кв.м в городе-спутнике Смолевичах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. За это строительство будет отвечать Мингорисполком.

В целом по стране строительство индивидуального жилья должно составить не менее 40% от ввода в эксплуатацию общей площади.

В планах на год построить 172,4 тыс. кв.м жилья в домах, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Из них 11,3 тыс. кв.м будет возведено в Брестской области, 27 тыс. кв.м - в Витебской, 16,2 тыс. кв.м - в Гомельской, по 30 тыс. кв.м - в Гродненской и Могилевской областях, 50 тыс. кв.м - в Минской области и 7,9 тыс. кв.м будет построено в Минске.

1,335 млн кв.м жилья будет построено для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них 1 млн кв.м будет строиться с господдержкой, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы, построят 87,26 тыс. кв.м для семей с детьми-инвалидами, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 163,5 тыс. кв.м. Почти 12,5 тыс. кв.м жилья возведут для специалистов сельхозорганизаций и работников социально-культурной сферы в сельской местности.

На улучшение жилищных условий планируется направить 10 538 многодетных семей, при этом для 8 831 семьи ввод в эксплуатацию жилья запланирован на 2021 год. На финансирование данного направления жилищного строительства будет направлено почти Br877,5 млн, из которых Br268,6 млн составят собственные средства населения, почти Br608,9 млн - кредитные ресурсы банков, в том числе льготные - Br106,3 млн. Социальное жилье планируется построить для 388 семей.

Кроме того, в стране будет возведено почти 120 тыс. кв.м арендного жилья, в том числе 94,47 тыс. кв.м за счет бюджетных средств и почти 25,4 тыс. кв.м - за счет средств предприятий. Всего на эти цели планируется направить Br142,47 млн.

Согласно планам, в городах-спутниках будет построено 1 266 квартир и жилых домов. На это банки выделят почти Br34 млн.

На строительство и реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры запланировано направить Br725,66 млн.

Общий объем финансирования жилищного строительства в текущем году запланирован на уровне Br5,166 млрд, из которых Br152 млн составят средства бюджетов, Br930 млн - кредитные ресурсы банков, Br3,34 млрд - средства населения, Br741,55 млн - средства организаций, включая займы и иностранные источники.

В документе также говориться, что в первом квартале 2021 года должно быть построено не менее 15%, в первом полугодии - не менее 35%, за 9 месяцев предусмотрено выполнение 65% годового плана, а также создание задела под программу жилищного строительства на 2022 год. Облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Минстройархитектуры необходимо обеспечить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении. Кроме того, им предстоит принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья, осуществляемого с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-