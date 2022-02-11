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11 февраля 2022, 13:01

В Беларуси за год вовлечено в хозоборот 3,3 тыс. га пустующих земель

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году вовлечено в хозоборот почти 3,3 тыс. га пустующих земель. Об этом рассказал заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Основными задачами, поставленными главой государства и правительством в сфере землеустройства и земельного кадастра, являются совершенствование правовых, экономических и технологических механизмов повышения эффективности вовлечения в хозоборот свободных (неиспользуемых) земельных участков, а также обеспечение госконтроля за охраной и использованием земель на основе цифровых технологий, актуальных земельно-кадастровых данных и дистанционного зондирования земли", - отметил Николай Бобер.

Для дальнейшего совершенствования порядка работы с пустующими (в том числе ветхими) домами 24 марта 2021 года принят указ №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами". "На основании этого указа, местными исполнительными комитетами проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих жилых домов и земельных участков, на которых они расположены. Так, в 2021 году в оборот вовлечено более 3261 га земель. По состоянию на 1 января 2022 года в реестр пустующих жилых домов включено 6011 домов и в реестр ветхих - 1662", - сказал заместитель председателя.

По его словам, в прошлом году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование технологии выполнения работ по созданию и ведению земельно-информационных систем и упрощению порядка ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц (АТЕ и ТЕ) в связи с внедрением в эти процессы цифровых технологий.

"Внедрение в землеустройство цифровых технологий способствует обеспечению соблюдения требований главы государства по охране и рациональному использованию земель. Так, в 2021 году Госкомимуществом рассмотрено 136 материалов по согласованию мест размещения земельных участков для строительства объектов на землях сельсхозназначения и землях лесного фонда, из числа которых возвращено на доработку 12 объектов, или 9% от общего количества. При этом оперативное выявление недостатков стало возможно в том числе благодаря использованию в работе геопортала земельно-инормационной системы (ЗИС) и актуальных данных аэрофотосъемки", - рассказал Николай Бобер.

В соответствии с госпрограммой для обеспечения земельно-кадастровыми данными различных отраслей экономики Беларуси и поддержания их в актуальном состоянии в 2021 году выполнены комплексы работ по аэросъемке территории на площади 46 тыс. кв.км, по обновлению ЗИС 20 районов и двух областных центров, а также по созданию ЗИС на шести населенных пунктов, в том числе и Минске.

Наличие актуальных пространственных данных позволило в истекшем году завершить работы по уточнению границ административных районов Витебской, Гомельской и Могилевской областей.

На основе ЗИС создана база данных территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Наличие такой базы данных позволит оперативно принимать управленческие решения в ходе планирования и проведения защитных мероприятий на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, организации рационального использования лесных и сельскохозяйственных земель, оптимизации их структуры, а также повысит информационную открытость радиационной обстановки на территории Беларуси", - пояснил зампредседателя.

Также в 2021 году начаты работы по совершенствованию государственного кадастрового учета земель, в рамках которых на примере Слуцкого района реализован пилотный проект по отработке технологии создания (обновления) ЗИС путем дополнения сведениями о категориях земель.-0-

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