В Беларуси за пятилетку планируют построить более 2 млн кв.м электродомов

16 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пятилетку планируется построить более 2 млн кв.м новых электродомов. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"За эту пятилетку планируется ввести чуть более 2 млн кв.м нового жилья, которое будет работать, как мы говорим, на электротяге. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы", - сказал Михаил Михадюк.

Также есть программа по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего расположены они в сельской местности. "Сегодня из 53 тыс. подобных заявок удовлетворили около 80%, прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Сейчас в стране в год реконструируется примерно 1,7 тыс. км электросетей. Со следующего года планируем увеличить объем до 2,7 тыс. км, чтобы наиболее полно удовлетворять эти заявки", - подчеркнул замминистра. Он обратил внимание, что прорабатывается решение, чтобы желающие побыстрее перевести дом полностью на электричество могли за свой счет реконструировать сети под новые нормативы.

Сегодня в Гродно проходит республиканский семинар по комплексной застройке районов индивидуального жилищного строительства, а также строительству жилых домов с использованием электрической энергии на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Электрификация домов для этих целей разделена на несколько направлений. Одной из них - новое строительство.

Участие в семинаре принял заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, руководители профильных министерств и ведомств, представители облисполкомов, руководители строительных предприятий страны. Во время семинара они ознакомились с комплексной застройкой квартала блокированных жилых электродомов в городе-спутнике Скиделе и агрогородке Луцковляны, изучили архитектурную концепцию и застройку новых жилых кварталов в Гродно, а также энергоэффективные технологии, использовавшиеся при возведении 120-квартирного жилого дома по ул.Дзержинского в областном центре. Завершился республиканский семинар пленарным заседанием в ОАО "Гродножилстрой".-0-