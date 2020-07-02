В Беларуси за три года число субъектов на рынке такси выросло на 43,4%

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2017 по 2019 год количество субъектов, оказывающих услуги такси, возросло на 2223, это 43,4%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отраслевой лаборатории антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли БГЭУ по итогам исследования рынка нерегулярных городских пассажирских перевозок легковыми авто.

"По итогам прошлого года число субъектов составило 7441 организация и индивидуальный предприниматель (ИП). Такой вид экономической деятельности, как аренда авто с водителем, начал учитываться в статистике только в 2019 году и был представлен 608 субъектами на конец года. ИП составляют до 88% общего числа субъектов на рынке такси, в сфере аренды легковых авто с водителем - порядка 70%", - рассказали в лаборатории.

В нерегулярных перевозках пассажиров в прошлом году были задействованы около 35 тыс. легковых авто. Этот показатель увеличился примерно на 30% за 2017-2019 годы.

За исследуемый период почти на 60% выросли пассажирооборот автомобилей-такси по стране. Однако опросы экспертов рынка и водителей, проведенные отраслевой лабораторией, показали: официальная статистика не в полной мере отражает реальный пассажирооборот. "Исходя из экспертных оценок и результатов опроса водителей, пассажирооборот нерегулярных перевозок легковыми авто за 2019 год составил не менее 1176 млн пассажиро-километров, что более чем в четыре раза превышает официальные данные", - отметили исследователи.

По их словам, на расширение рынка повлияли несколько факторов. Это отмена лицензирования деятельности такси в 2018 году, некоторые другие регуляторные изменения, а также значительное развитие сервисов-агрегаторов. Сейчас на рынке - разнонаправленная динамика отдельных показателей. Растет число поездок на такси, при этом снижается средняя протяженность одной поездки. Увеличивается стоимость 1 км поездки, однако из-за уменьшения ее средней протяженности падает и средняя стоимость. Также растет заработок водителей благодаря увеличению числа поездок и времени, отводимого занятости в сфере такси.

Исходя из результатов опросов водителей и экспертов, общий объем рынка в прошлом году составил более Br824,1 млн. Вклад услуг нерегулярных пассажирских перевозок в ВВП Беларуси находится в диапазоне от 0,086% до 0,35%.

Долю нелегальных перевозок исследователи оценивают на уровне около 30% общего объема рынка. Величина нелегального рынка, по их подсчетам, составила порядка Br239 млн, легального - Br585,1 млн.

Также опросы экспертов и водителей показали, что на практике имеет место такая форма перевозок, как фрахт. Она в явном виде не выделяется в официальных статистических источниках. В то же время, по оценке исследователей, доля фрахта как подвида экономической деятельности составляет около 40%. Следовательно, возникает необходимость ее учета, прозрачного регулирования и контроля.

Одна из ключевых проблем, которую видят регуляторы, - снижение уровня безопасности и несоблюдение правил дорожного движения, в том числе водителями такси. Как отмечают эксперты, одна из причин этого - отмена лицензирования, которое было инструментом в борьбе с нарушителями. В то же время, возврат лицензирования усложнит вход на рынок, что потенциально может отразиться на доле теневого сегмента.

В целом исследование показало, что на рынке сейчас отсутствуют единство, системность и общая методология сбора информации между различными ведомствами, занимающимися регулированием этой сферы. "Несмотря на введенное в 2018 году обязательство с помощью электронных информационных систем (ЭИС) предоставлять в налоговые органы сведения о поездках, возможности ЭИС используются для передачи данных в контролирующие органы не в полной мере. Отсутствие актуальной статистики значительно усложняет оперативное реагирование на все вызовы и проблемы, которые выявляются на рынке нерегулярных пассажирских перевозок такси", - подытожили в лаборатории.-0-