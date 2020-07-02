В Беларуси за три года число субъектов на рынке такси выросло на 43,4%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 2 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:43 Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 В мире
18:34 ЧМ по борьбе планируется провести в декабре в Сербии Спорт
18:27 В Березинском районе через двое суток нашли потерявшегося в лесу пенсионера Происшествия
18:24 Пьяный бесправник протаранил машину департамента охраны в Бобруйске Происшествия
18:07 Лукашенко: Беларусь хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада Президент
17:41 Милиция перешла на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня Независимости Общество
17:41 В Мозыре спасли тонувшего в реке мальчика Происшествия
17:40 Компания МТС поздравляет "Белтелеком" с 25-летием со дня образования! Общество
17:36 Трое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике Общество
17:33 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Чили В мире
17:29 Ветеран: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - дата торжества и скорби Регионы
17:27 Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами Президент
17:18 Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило Президент
17:15 Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности - Лукашенко Президент
17:08 Лукашенко: попытки дискредитировать поколение победителей будем расценивать как посягательство на суверенитет Президент
17:07 Лукашенко: сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь Президент
17:05 Минтруда продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников Общество
17:05 Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет Президент
17:02 Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси Президент
17:00 Следователи изучили повторные обращения о некачественной воде в Минске Происшествия
17:00 ЕЭК готовится к проведению Евразийского межправсовета 17 июля в Минске Политика
16:58 Белорусы в I полугодии купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали Экономика
16:57 Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5% Президент
16:54 Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК Политика
16:54 Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси Экономика
16:49 Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19 Экономика
16:48 Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК Политика
16:47 В Беларуси за три года число субъектов на рынке такси выросло на 43,4% Экономика
16:43 Кириченко: сохранить память о военных событиях - наш священный долг перед освободителями Регионы
16:37 Закрытие предприятий во время пандемии осложнило бы ситуацию в промышленности - Харитончик Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
02 июля 2020, 16:47

В Беларуси за три года число субъектов на рынке такси выросло на 43,4%

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2017 по 2019 год количество субъектов, оказывающих услуги такси, возросло на 2223, это 43,4%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отраслевой лаборатории антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли БГЭУ по итогам исследования рынка нерегулярных городских пассажирских перевозок легковыми авто.

"По итогам прошлого года число субъектов составило 7441 организация и индивидуальный предприниматель (ИП). Такой вид экономической деятельности, как аренда авто с водителем, начал учитываться в статистике только в 2019 году и был представлен 608 субъектами на конец года. ИП составляют до 88% общего числа субъектов на рынке такси, в сфере аренды легковых авто с водителем - порядка 70%", - рассказали в лаборатории.

В нерегулярных перевозках пассажиров в прошлом году были задействованы около 35 тыс. легковых авто. Этот показатель увеличился примерно на 30% за 2017-2019 годы.

За исследуемый период почти на 60% выросли пассажирооборот автомобилей-такси по стране. Однако опросы экспертов рынка и водителей, проведенные отраслевой лабораторией, показали: официальная статистика не в полной мере отражает реальный пассажирооборот. "Исходя из экспертных оценок и результатов опроса водителей, пассажирооборот нерегулярных перевозок легковыми авто за 2019 год составил не менее 1176 млн пассажиро-километров, что более чем в четыре раза превышает официальные данные", - отметили исследователи.

По их словам, на расширение рынка повлияли несколько факторов. Это отмена лицензирования деятельности такси в 2018 году, некоторые другие регуляторные изменения, а также значительное развитие сервисов-агрегаторов. Сейчас на рынке - разнонаправленная динамика отдельных показателей. Растет число поездок на такси, при этом снижается средняя протяженность одной поездки. Увеличивается стоимость 1 км поездки, однако из-за уменьшения ее средней протяженности падает и средняя стоимость. Также растет заработок водителей благодаря увеличению числа поездок и времени, отводимого занятости в сфере такси.

Исходя из результатов опросов водителей и экспертов, общий объем рынка в прошлом году составил более Br824,1 млн. Вклад услуг нерегулярных пассажирских перевозок в ВВП Беларуси находится в диапазоне от 0,086% до 0,35%.

Долю нелегальных перевозок исследователи оценивают на уровне около 30% общего объема рынка. Величина нелегального рынка, по их подсчетам, составила порядка Br239 млн, легального - Br585,1 млн.

Также опросы экспертов и водителей показали, что на практике имеет место такая форма перевозок, как фрахт. Она в явном виде не выделяется в официальных статистических источниках. В то же время, по оценке исследователей, доля фрахта как подвида экономической деятельности составляет около 40%. Следовательно, возникает необходимость ее учета, прозрачного регулирования и контроля.

Одна из ключевых проблем, которую видят регуляторы, - снижение уровня безопасности и несоблюдение правил дорожного движения, в том числе водителями такси. Как отмечают эксперты, одна из причин этого - отмена лицензирования, которое было инструментом в борьбе с нарушителями. В то же время, возврат лицензирования усложнит вход на рынок, что потенциально может отразиться на доле теневого сегмента.

В целом исследование показало, что на рынке сейчас отсутствуют единство, системность и общая методология сбора информации между различными ведомствами, занимающимися регулированием этой сферы. "Несмотря на введенное в 2018 году обязательство с помощью электронных информационных систем (ЭИС) предоставлять в налоговые органы сведения о поездках, возможности ЭИС используются для передачи данных в контролирующие органы не в полной мере. Отсутствие актуальной статистики значительно усложняет оперативное реагирование на все вызовы и проблемы, которые выявляются на рынке нерегулярных пассажирских перевозок такси", - подытожили в лаборатории.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль Беларусь вузы статистика
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусы в I полугодии купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали
Фото из архива Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси
Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19
Дмитрий Харитончик. Фото из архива Закрытие предприятий во время пандемии осложнило бы ситуацию в промышленности - Харитончик
Фото из архива Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней
Фото из архива Минэнерго заинтересовано в проектах с ЕБРР по созданию энергетической инфраструктуры для СЭЗ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило
"Глядя на вас, испытываю гордость и самую глубокую признательность" - Лукашенко вручил госнаграды
В Беларуси выздоровели и выписаны 48 738 пациентов с COVID-19
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Топ-новости
Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет
Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК
Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%
Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19
Минтруда продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников
Следователи изучили повторные обращения о некачественной воде в Минске
"Ожившие фотографии" Минска покажет проект представительства МТРК "МИР" и БЕЛТА
Как будет работать общественный транспорт Минска 3 июля
Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней
Минэнерго предлагает увеличить сумму возмещения некоторым гражданам расходов на электроснабжение
Медики назвали основные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
Теплая погода сохранится в Беларуси в выходные
МАРТ дал рекомендации по покупкам в интернет-магазинах
Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси
Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте "Минскводоканала"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.