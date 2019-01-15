В Беларуси запустили первую биржу криптовалют

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Currency.com запустила первую в Беларуси регулируемую полнофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Проект позволяет торговать, инвестировать в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалюты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Currency.com получила первую лицензию Парка высоких технологий (ПВТ) на осуществление деятельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с нормами декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

Платформа Currency.com выпустит свыше 10 тыс. токенизированных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов (акции, индексы, сырье). Пользователи смогут покупать эти токены, используя как криптовалюты (биткоин или эфириум), так и фиатные валюты. Технологическим партнером Currency.com выступает Capital.com, инвестиционная компания, регулируемая FCA и CySEC.

По словам CEO-руководителя Currency.com Ивана Гована, этот революционный блокчейн-проект предоставил криптоинвесторам альтернативу диверсификации своего портфеля через инвестирование в традиционные классы активов без необходимости обмена криптовалют на фиатные деньги. "Currency.com обеспечивает и гарантирует пользователям защиту от потенциальных рисков и мошенничества, полную прозрачность транзакций, а также соблюдение всех нормативных стандартов, установленных белорусским законодательством в области регулирования криптовалют", - добавил он.

Проект профинансировали Larnabel Ventures и VP Capital. Как отметил основатель Larnabel Ventures Саид Гуцериев, Currency.com использует инновационные технологии, чтобы криптоинвесторам были доступны традиционные фондовые рынки. "Благодаря прогрессивному декрету №8 "О развитии цифровой экономики" Беларусь становится одной из самых перспективных стран в отношении блокчейн-технологий и лидером в мире по созданию специальной законодательной базы, ориентированной на криптоиндустрию", - подчеркнул он.-0-