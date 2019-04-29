29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается сев льна и сахарной свеклы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"В Беларуси активно идет посевная кампания. Завершается сев льна-долгунца и сахарной свеклы. Нынешняя погода благоприятна для сева, но недостаток влаги сдерживает развитие сельхозкультур", - сказали в Минсельхозпроде.

Яровой сев в Беларуси проведен на 1773,1 тыс. га, или на 72,6% запланированных площадей. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершен: посеяно 894,6 тыс. га. Сев льна-долгунца проведен на 48 тыс. га (93,4% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 94 тыс. га (98,9% плана), картофель - 13,8 тыс. га (56,3%), овощи - 3,25 тыс. га (58%), кукуруза - 403,6 тыс. га (39,1%). Ведутся работы по севу однолетних трав (241 тыс. га, или 84,2%).

Как сообщалось, в нынешнем году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.-0-