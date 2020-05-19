В Беларуси завершается сев овощей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи в сельхозорганизациях Беларуси посеяли на 4,32 тыс. га, что составляет 96% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на 19 мая, гречиха посеяна на 17,8 тыс. га (78,1% плана). Завершен сев сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, проса. Сев всех яровых культур в Беларуси проведен более чем на 2,5 млн га, что составляет 98,4% запланированных площадей. В текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га.
Почти завершен сев однолетних трав (99,2% плана). Также выполняются работы по подсеву многолетних трав, которые проведены на 301 тыс. га (более 81% запланированных площадей). Кроме того, начался первый укос трав.
В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 828,1 тыс. т (66% от потребности).-0-