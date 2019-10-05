5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка льна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 5 октября, льнотреста поднята на 95% площадей, осталось убрать 2,4 тыс. га. В Брестской и Гродненской областях уборка льна завершена. В Минской области поднято льнотресты на 98,7% площадей, в Гомельской - на 95,1%, Могилевской - 94%,Витебской - 88,3%. Всего заготовлено 137,7 тыс. т льнотресты. Урожайность - 31,7 ц/га (в 2018 году на аналогичную дату - 27,4 ц/га).

Продолжается уборка травяных кормов. Из запланированных 9,168 млн т заготовлено почти 7 млн т кормовых единиц (76,2%). На одну условную голову скота заложено 22,35 ц кормовых единиц. Белорусские аграрии заготовили 10,952 млн т сенажа (84,3% от плана), 844 тыс. т сена (89%), 12,507 млн т силоса (68,7%).-0-