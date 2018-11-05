5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 5 ноября, сахарную свеклу собрали с 95,1 тыс. га (96,3% площадей). В Брестской области убрано 95% площадей, Гродненской - 93,2%, Минской - 99,1%. В Могилевской области уборка сахарной свеклы завершена. Всего накопано более 4,5 млн т. Урожайность сложилась на уровне 475,8 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,94% против 16,21%.

Также белорусские аграрии завершают уборку кукурузы: она убрана с 968,3 тыс. га (99,8% от плана). Зерна кукурузы намолочено более 1,4 млн т (урожайность выше прошлогодней: 83,9 ц/га против 80,4 ц/га). Зеленой массы кукурузы собрано более 19,7 млн т.

Завершается заготовка кормов для животноводства. В Беларуси уже заготовлено 981,2 тыс. т сена (100,6% от плана), 11,414 млн т сенажа (86,5%), 16,949 млн т силоса (93,7%).-0-