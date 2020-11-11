В Беларуси жильцы 9 домов в 2021 году проведут тепловую модернизацию жилья за свой счет

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси жильцы 9 домов решили в 2021 году провести тепловую модернизацию жилья за свой счет. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь - энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.

"По информации Департамента по энергоэффективности, решение провести тепловую модернизацию за свой счет в 2021 году приняли жильцы 9 домов. В том числе три дома в Брестской области, один в Гродненской области, два дома в Минске и три в Могилеве", - рассказал директор департамента.

Михаил Малашенко сообщил, что в Могилевской области уже проведена термореновация одного дома, по двум другим домам - в стадии реализации. "То есть в этом плане у нас среди областей лидирует пока Могилевская область", - добавил он.

Возможность жильцам провести тепловую модернизацию дома, получив рассрочку оплаты до 10 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства, предусмотрена указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Согласно документу тепловую модернизацию дома можно провести, если такое решение добровольно голосованием примут собственники жилья на общем собрании. Под действие указа первыми подпадают дома, которые стоят в очереди на капремонт. Это позволяет обеспечить синергетический эффект и сэкономить средства: одновременно проводятся капитальный ремонт и тепловая модернизация.-0-

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