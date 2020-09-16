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Экономика
16 сентября 2020, 10:29

В "Белоруснефти" появилась первая буровая установка на электротяге

Фото neft.by
Фото neft.by

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первая в "Белоруснефти" буровая установка на электротяге вступила в строй на скважине №68 Северо-Домановичского месторождения. Это унифицированный станок "Уралмаш 3Д-86", подключенный к внешней сети электроснабжения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На первой электробуровой работает бригада №8 мастера Виталия Гавриленко. "Бурение проходит в штатном режиме. Напряжение - в норме", - уточнили в компании.

В пуске установки участвовали представители нескольких подразделений и организаций "Белоруснефти": управления энергетики центрального аппарата, Светлогорского управления буровых работ (СУБР), вышкомонтажного управления (ВМУ) и государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис".

"Подготовительная работа была кропотливой и напряженной. НГДУ "Речицанефть" и СУБР выполнили большой объем по предпроектной проработке. Проектные работы по подключению бурового станка к внешнему энергоснабжению сделали специалисты БелНИПИнефти. На коллективах ВМУ и ГП "Белоруснефть-Промсервис" лежала ответственность за электромонтажные работы", - рассказали в пресс-службе.

"Уралмаш 3Д-86" подключили от подстанции "Озаричи" к существующей воздушной линии в 10 кВ. Для подключения коллектив ВМУ построил дополнительный участок воздушной линии протяженностью 389 м с установкой 23 опор. Новая линия с самонесущим изолированным проводом подходит прямо к месту, где находится буровая. На площадке скважины установили и новую комплектную трансформаторную подстанцию.

"Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов - важный элемент экономики любого предприятия. Уже более 14 лет в "Белоруснефти" существует сеть собственных источников генерации, работающих как на местных видах топлива, так и на возобновляемых источниках солнечной энергии", - отметили в пресс-службе.

По словам главного энергетика - начальника управления энергетики ЦА Максима Любимова, новой задачей является перевод парка буровых установок на электротягу от сетей электроснабжения. В реализации проекта есть свои особенности и сложности. "Электроснабжение бурового станка с энергонасыщенным оборудованием требует детальной проработки, порой с нестандартными решениями. Необходима мощная, развитая собственная сеть электроснабжения, а также достаточная мощность и пропускная способность внешних сетей. По потреблению электроэнергии тяжелые буровые станки сравнимы с фабрикой или заводом. Существенным фактором является и мобильность буровых, ведь завод стоит на месте, а буровые - нет. Окончив бурение, станок переезжает на новое место. Для энергетиков это означает начало нового цикла - от сбора исходных данных, анализа, получения технических условий, расчетов электрических сетей, их проектирования до выполнения строительно-монтажных работ, повторного использования электрооборудования, обеспечения готовности сети электроснабжения и начала забурки", - пояснил Максим Любимов. Он убежден: несмотря на все это, задача выполнима. И в результате электрификации парка буровых установок компания "Белоруснефть" получит хороший экономический эффект.

Решаться задача будет комплексно. В "Белоруснефти" планируют рост электропотребления с одновременным уменьшением использования светлых нефтепродуктов. Параллельно компания будет решать и экологические вопросы, снижая или исключая из производства источники выбросов выхлопных газов в окружающую среду.

На предприятии обратили внимание, что отсутствие в Гомельской области достаточно мощных развитых сетей электроснабжения с напряжением 6-10 кВ добавляют энергетикам такую проблему, как ненадежность устойчивости сети электроснабжения. В промышленности это может привести к простою оборудования, нарушению технологического цикла и экономическим потерям. Для решения этой задачи в "Белоруснефти" применили инновационные технологии - промышленные системы накопления энергии (СНЭ). "Включение и отключение электроприемников бурового станка ведет к снижению напряжения сети электроснабжения, к колебаниям частоты. Снижается качество электроэнергии и, как следствие, стабильность работы чувствительного оборудования. СНЭ способна компенсировать все пусковые процессы, обеспечивая стабильное качество электроэнергии", - отметили в пресс-службе.

В целом электрификацию буровых установок называют знаковым проектом для компании. "Впервые значительная часть нагрузки при строительстве скважины будет осуществляться не от передвижной электростанции, а от наших внешних сетей. Это позволит сократить затраты на бурение и снизить расход светлых нефтепродуктов", - поделился мнением начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица.

Главный энергетик СУБРа Сергей Римша добавил, что внешние электрические сети значительно повышают надежность электроснабжения буровых. "Теперь каждая установка будет иметь два абсолютно независимых источника электроэнергии - воздушную линию электропередач и дизель-генераторные установки. При такой схеме риски остановки работ по строительству скважин из-за отсутствия электроэнергии становятся минимальными", - подчеркнул он.

До конца года в "Белоруснефти" намерены подключить к сетям внешнего энергоснабжения еще нескольких буровых установок - на Осташковичском, Карташовском, Малодушинском, Северо-Домановичском, Речицком и Надвинском месторождениях. Линейка электрифицированных станков расширится и охватит все имеющиеся в СУБР модели: "Уралмаш 3Д-76(86)", АРС-250 и Drillmec.

Перевод буровых на электротягу продолжится в следующем году.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-

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