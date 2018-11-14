В белорусском парламенте отмечают излишний протекционизм национальных экономик в ЕАЭС

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском парламенте отмечают, что представители стран в интеграционных структурах ЕАЭС осуществляют излишний протекционизм национальных экономик. Речь об этом шла сегодня на парламентских слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий констатировал, что пока "представители государств-членов в созданных интеграционных структурах больше занимаются протекционизмом собственных экономик, нежели думают об интересах и конкурентоспособности всего ЕАЭС". Парламентарий призвал исправить ситуацию, это пойдет на пользу реализации интеграционного проекта.

Членство в ЕАЭС Валерий Воронецкий назвал в числе важнейших факторов, позитивно влияющих на повышение инвестиционной привлекательности Беларуси. "Вместе с тем надо признать, что экономический союз в рамках ЕАЭС пока не стал реальностью", - отметил он, указав на отсутствие единых экономической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортно-логистической политик и недостаточную координацию в этих сферах.

"Как результат - многочисленные, постоянно воспроизводящиеся барьеры, изъятия, ограничения. Иностранные инвесторы, производящие высококачественную продукцию в Беларуси, не всегда могут продавать ее на территории ЕАЭС. Это нонсенс, который наносит ущерб инвестиционной привлекательности Беларуси и всего союза", - считает депутат

В парламентских слушаниях, которые проводит сегодня Палата представителей, принимают участие депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители республиканских и местных органов госуправления, представители международных организаций, инвесторов, ведущих юридических компаний, эксперты. Цель мероприятия - выработать на основе спектра выводов и мнений представителей госорганов, бизнес-сообщества и международных экспертов перспективные направления развития и совершенствования законодательного обеспечения экономической деятельности, а также ожидаемые и востребованные бизнесом законодательные предложения, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной активности.

По результатам слушаний планируется подготовка рекомендаций, востребованных в законотворческой деятельности парламента, правительства, а также других органов государственного и местного управления.-0-