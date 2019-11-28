В бюджет Беларуси в 2018 году за счет распределения ввозных таможенных пошлин поступило Br1144,8 млн

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля (ВОФК) государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялось сегодня в Ереване. Подведены итоги совместной проверки соблюдения в 2018 году уполномоченными органами этих стран протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Делегация Комитета государственного контроля Беларуси во главе с руководителем ведомства Леонидом Анфимовым участвовала в заседании и презентации итогов проверки. Ее во всех государствах - членах ЕАЭС проводили ВОФК этих стран. Объектами стали министерства финансов Армении и Беларуси, комитет казначейства Министерства финансов Казахстана, центральное казначейство Министерства финансов Кыргызстана и межрегиональное операционное управление Федерального казначейства России.

Проверка показала, что в бюджеты всех пяти стран в 2018 году поступило в эквиваленте $12,3 млрд ввозных таможенных пошлин, что выше на $0,7 млрд по отношению к 2017 году.

За счет распределения ввозных таможенных пошлин в бюджет Беларуси в 2018 году поступило Br1144,8 млн (или $561,8 млн), что составило 4,7% всех доходов республиканского бюджета за минувший год. При этом сальдо взаиморасчетов по ввозным таможенным пошлинам для республики сложилось отрицательным - минус Br157,8 млн ($77,4 млн). За 9 месяцев 2019 года оно также отрицательное - минус Br152,4 млн ($72,7 млн).

В КГК Беларуси отметили, что с 1 января 2020 года норматив распределения сумм ввозных таможенных пошлин республики увеличится на 0,3% и составит 4,86%. Изменения обусловлены как раз тем, что для Беларуси сальдо взаиморасчетов на протяжении последних лет складывается отрицательным.

По результатам совместного контрольного мероприятия в Беларуси нарушений не установлено: Министерство финансов полностью соблюдает порядок распределения ввозных таможенных пошлин.-0-