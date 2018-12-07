В Договор о ЕАЭС внесут изменения в части уплаты пошлин

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил внесение изменений в Договор о ЕАЭС по возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сейчас Договором о ЕАЭС предусмотрена уплата ввозной таможенной пошлины отдельно от иных видов таможенных платежей, - напомнили в пресс-службе. - Распределение сумм таможенных пошлин между государствами ЕАЭС производится сразу после такой уплаты. Внесение изменений в Договор о ЕАЭС позволит использовать для уплаты таможенных пошлин авансовые платежи - внести авансовый платеж один раз и по мере необходимости распределять его (засчитывать) в любые виды таможенных платежей. Распределение сумм таможенных пошлин между государствами-членами будет производиться только после такого зачета. Это поможет минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности, а также упростить таможенное администрирование".

Вступление в силу изменений планируется в 2019 году после проведения соответствующих внутригосударственных процедур, добавили в ЕЭК.-0-