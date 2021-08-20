В ЕАЭС дан старт созданию единого рынка органической продукции

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20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет, заседание которого прошло 19-20 августа в кыргызском городе Чолпан-Ата с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, утвердил дорожную карту по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии."Это позволяет ЕЭК совместно со странами союза приступить к разработке международного договора, принятие которого обеспечит свободное перемещение в ЕАЭС органической сельскохозяйственной продукции, - пояснили в пресс-службе. - Ключевым положением соглашения станет унификация требований к производству и маркировке такой продукции, что послужит основой для взаимного признания в союзе систем сертификации ее производства".Предусмотрена также проработка вопросов формирования и унификации статистического учета производства, импорта и обращения органической сельскохозяйственной продукции.Согласно экспертным оценкам, сегодня доля задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 1% от общей пашни ЕАЭС, а производство характеризуется сырьевой специализацией. "Мы ожидаем, что после принятия и поэтапной имплементации дорожной карты темпы развития органического сектора в Евразийском экономическом союзе заметно вырастут. Условия единого рынка будут способствовать диверсификации производства и углублению переработки органической продукции на основе кооперации хозсубъектов стран ЕАЭС", – подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.Завершающим этапом реализации дорожной карты станет подготовка рекомендаций ЕЭК странам союза по вопросам обеспечения доступа органической сельхозпродукции, произведенной в государствах-членах, на рынки третьих стран. "Соглашение будет разработано с учетом международного опыта в этой сфере, что в перспективе поможет производителям наших государств поставлять органическую продукцию из ЕАЭС на внешние премиальные рынки, - отметил министр ЕЭК. - В частности, мы планируем сотрудничать с Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM)".-0-