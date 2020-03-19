В ЕАЭС формируют меры макроэкономической стабильности в связи с распространением коронавируса

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Евразийского экономического союза формирует пакет мер реагирования для сохранения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

"Первоочередными мерами станут точечное регулирование в области таможенно-тарифной политики по отдельным товарным группам, мониторинг и отслеживание координации мер по недопущению дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС, а также меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке с целью недопущения расхождений валютных курсов стран ЕАЭС для снижения валютных рисков", - перечислили в ЕЭК.

Среди первоочередных шагов также меры таможенно-тарифного регулирования, с помощью которых будет оказано содействие в поставках жизненно важных товаров медицинского назначения для контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Список данных товаров дорабатывается и в ближайшее время будет сформирован. Кроме того, в качестве мер краткосрочного периода рассматривается компенсация рисков производственных цепочек на национальных рынках и экспортно ориентированных компаний. Для этого планируется снизить импортный тариф на ряд товаров (комплектующие, сырье, материалы), что будет способствовать компенсации текущих и предстоящих потерь производственных компаний для поддержания их стабильной работы.

В пресс-службе напомнили: в ЕЭК сформирована рабочая группа для подготовки согласованных мер и рекомендаций по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Вместе с тем, полагает Андрей Слепнев, на некоторых рынках образуются новые возможности, например, в связи с остановкой китайских производителей по некоторым товарным позициям. "Рынки испытывают недостаток производства, и в связи с этим имеет смысл идентифицировать данные ниши и посмотреть, какие возможности там открываются", - полагает он. Также министр ЕЭК указал, что сложившаяся на рынках ситуация создает дополнительные импульсы для цифровизации торговли, причем не только электронной торговли товарами, но и в целом цифровизации бизнес-процессов.

По информации ЕЭК, представители бизнес-сообщества стран ЕАЭС предложили рассмотреть дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации на евразийском пространстве, в том числе по снижению риска волатильности курсов национальных валют с переходом на расчеты в национальных валютах государств - членов ЕАЭС. Также бизнес выступил с инициативой пересмотреть список чувствительных сельскохозяйственных товаров с учетом изменившейся ситуации с сельхозпроизводством на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Мы возьмем в работу предложения от стран союза. Будем обсуждать развязки и возможности", - отметил Андрей Слепнев. Министр ЕЭК также обратился к бизнесу с просьбой активно взаимодействовать с национальными правительствами и оперативно направлять идеи, предложения, схемы по регулированию экономической ситуации на рынке.-0-