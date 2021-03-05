В ЕАЭС изучают вопрос введения запрета на использование одноразового пластика

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза предполагают ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия".

Стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривает изучение вопроса о поэтапном запрете на импорт и производство одноразового пластика, в том числе и пакетов, рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Комиссия ведет подготовку соответствующего плана, добавили в пресс-службе ЕЭК .

В письме Министерства экономического развития России в ЕЭК говорится о возможности "обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика".

В министерстве изданию рассказали, что проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции сейчас согласовывается. В него предлагается включить конкретные мероприятия по запрету на ввоз и производство одноразового пластика. В ведомстве добавили, что утвердить документ планируется в первом квартале 2021 года.

Министерство природы и экологии России поддерживает запрет на производство пластика, который загрязняет окружающую среду. Вторичная переработка в соответствии с концепцией расширенной ответственности производителей (РОП) поможет уменьшить его использование, отметили в министерстве.

Минпромторг также выступает за поэтапное сокращение трудноперерабатываемого пластика. Однако полный его запрет может привести к невозможности соблюдения требований по безопасности пищевой продукции и избыточным издержкам для производителей, отметили в данном ведомстве.

Вопрос запрета одноразового пластика рассматривался в 2020 году на совещании с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран - участниц союза. Согласно протоколу совещания, Госкомитет Беларуси по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки в ЕАЭС, тогда как Минпромторг России выступил против, рекомендовав вместо запрета использовать экономические инструменты: налоги и сборы, расширенную ответственность производителя и маркетинговые ограничения. Как следует из протокола, позицию России поддержал Казахстан, а Беларусь и Кыргызстан выступили против.-0-