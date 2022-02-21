В ЕАЭС на постоянной основе внедрят систему информирования об опасной продукции

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе на постоянной основе внедрят систему информирования об опасной продукции. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, на заседании Совета ЕЭК были представлены итоги реализации пилотного проекта по формированию информационной системы союза об опасной продукции. "Пилотный проект проводился с 2018 по 2021 год, - напомнила она. - На примере шести технических регламентов (на низковольтное оборудование, колесные транспортные средства, продукцию для детей и подростков, игрушки, мясную и молочную продукцию) органами контроля были сформированы более 100 уведомлений о выявлении продукции, которая не соответствует обязательным требованиям, и отработаны скоординированные меры".

Совет ЕЭК принял решение приступить к подготовке документов для полноценного запуска общего процесса по формированию в ЕАЭС данной информационной системы и плана мероприятий по реализации соглашений в сфере организации надзора за обращаемой продукцией. "Реализация общего процесса позволит уполномоченным органам сторон принимать оперативные меры в отношении выявляемой опасной для потребителей продукции", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-