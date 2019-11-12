В ЕАЭС обсуждается возможность регулирования цен на сахар - Шустов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС обсуждается возможность введения регулирования цен на сахар, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"В России очень сложная ситуация, связанная с перепроизводством сахара, произошел беспрецедентный обвал цен. Российские производители сахара заинтересовались нашим опытом применения регулирования цен, изучили его. Они выступили с инициативой рассмотреть вопрос о возможном введении регулирования цен в ЕАЭС в виде индикатива, минимальной цены для защиты производителей сахара и сахарной свеклы. Этот вопрос обсуждался на площадке ЕЭК. Дискуссия продолжается, решение не принято. Это сложный процесс", - сказал Игорь Шустов.

По его словам, это вопрос актуален для стран ЕАЭС, но в первую очередь - для Беларуси и России. Российские производители задумываются о снижении производства сахарной свеклы. "Это связано с ценообразованием на данный продукт в России: чем ниже цена на сахар, тем ниже закупочная цена на сахарную свеклу. В ряде российских регионов уровень цен на сахарную свеклу даже не обеспечивает уровень воспроизводства", - отметил первый заместитель председателя концерна.

"Что касается нашей страны, на протяжении последних лет мы стабильно производим свыше 600 тыс. т свекловичного сахара. Потребление Беларуси - 350 тыс. т: это и производство, и торговля. Остальное - экспортный потенциал. За 9 месяцев поставили за рубеж чуть меньше 200 тыс. т сахара. Сегодня на российском рынке сложилась цена ниже себестоимости, поэтому мы где-то с августа полностью прекратили экспортные поставки в Россию", - пояснил Игорь Шустов.

По его словам, помимо регулирования цен на сахар в ЕАЭС обсуждаются и другие пути решения проблемы. "Например, объединение сахаропроизводителей России сейчас рассматривает вопрос создания экспортного комитета, или консорциума, чтобы организовать одноканальную схему экспорта. Это вряд ли пройдет через антимонопольное законодательство России, но вопрос обсуждается", - добавил представитель "Белгоспищепрома".-0-