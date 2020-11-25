В ЕАЭС прогнозируют сокращение из-за пандемии темпов роста ВВП на 3,9%

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прогнозирует сокращение из-за пандемии COVID-19 темпов роста ВВП в Евразийском экономическом союзе по итогам 2020 года на 3,9%. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно обновленным прогнозам ВВП государств союза в 2020 году сократятся примерно на 3,9%, - сказала Ия Малкина. - В 2021 году ожидается рост на 3,2% в результате восстановления внутреннего и внешнего спроса".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК подчеркнула, что риски для экономики в среднесрочном периоде остаются крайне неопределенными и с большей вероятностью смещены в негативную сторону, так как любое ухудшение внешних условий приведет к увеличению рисков для роста экономик ЕАЭС, в первую очередь стран-нефтеэкспортеров.-0-