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Экономика
19 марта 2021, 11:35

В ЕАЭС создадут наднациональный орган по регулированию общего финансового рынка

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе ведется работа по созданию наднационального органа по регулированию общего финансового рынка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам, на котором был утвержден рабочий план по реализации положений концепции общего финансового рынка ЕАЭС.

"В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе государства союза должны создать наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект соглашения о наднациональном органе по регулированию финансового рынка ЕАЭС. Документ подготовлен в соответствии с подходами по реализации концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, согласованными Консультационным советом по валютной политике центральных (национальных) банков государств ЕАЭС. Основными задачами наднационального органа являются углубление экономической интеграции государств союза с целью развития общего финансового рынка, обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов и эффективного его функционирования".

Члены Консультативного комитета по финансовым рынкам рассмотрели проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах ЕАЭС и обсудили вопросы раскрытия эмитентами инвестиционно значимой информации. Соглашение будет направлено на гармонизацию процедур, обеспечение взаимного допуска ценных бумаг из списка, отнесенного биржей к котировальному списку высшей категории, к организованным торгам в других государствах союза, свободу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг и торговых операций на общем биржевом пространстве ЕАЭС.

По словам директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Армана Хачатряна, взаимный допуск ценных бумаг будет обеспечиваться при одновременном выполнении следующих условий: если осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг в государстве союза в порядке, установленном его законодательством, и выпуск ценных бумаг эмитента включен в котировальный список высшей категории на фондовой бирже. "Таким образом, эмитентам стран союза предоставляются возможности расширить географию привлечения финансовых средств и получить широкий доступ к инвестиционным ресурсам", - подчеркнули в ЕЭК.

Для обеспечения взаимного доступа участников финансовых рынков на финансовые рынки государств ЕАЭС Центробанк России совместно с финансовыми регуляторами государств союза разработал проект соглашения о стандартизированной лицензии. Механизм стандартизированной лицензии для учреждения юридического лица в банковском и страховом секторе позволит определить согласованные подходы к взаимному признанию лицензий.

"Члены Консультативного комитета рассмотрели также вопросы об организации и создании электронного канала реализации финансовых продуктов (система "Маркетплейс"), правилах реализации общих процессов в сфере финансовых рынков, ходе работы по проекту технического задания по изучению оптимальных подходов по гармонизации требований к проспектам эмиссий ценных бумаг и другие вопросы. Участникам заседания была представлена информация о ходе работы по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах и возможных мерах либерализации валютного контроля при осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-

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