В ЕАЭС утверждены документы для реализации пилотного проекта в области внешней электронной торговли

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила пакет документов, которые позволят реализовать в странах Евразийского экономического союза пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами с интернет-площадок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Принятые документы определяют особенности заполнения упрощенной таможенной декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации. Подготовлены также изменения в правила заполнения реквизитов структур электронных таможенных документов.

Кроме того, предусматривается дополнительная категория товаров, приобретаемых в сети Интернет, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям - физическим лицам, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.

"Подготовленный пакет документов будет действовать на период проведения пилотного проекта и позволит апробировать выбранную технологию совершения таможенных операций и правильно закрепить ее в праве союза, - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. - Параллельно будет продолжаться работа над протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, который юридически закрепит понятие товаров электронной торговли и деятельность оператора электронной торговли, а также установит новый вид таможенной декларации на товары электронной торговли".

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с распоряжением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 года №7 "Об отдельных вопросах проведения в государствах - членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли" работа по пилотному проекту будет проводиться с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. При этом его фактическое применение начнется с ноября нынешнего года.-0-