В ЕАЭС в течение 3 лет планируют реализовать принцип равной правовой защиты потребителей

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На территории всего Евразийского экономического союза в течение трех лет планируют реализовать принцип равной правовой защиты потребителей, на это нацелена подготовленная программа совместных действий. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа совместных действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей - это комплексный документ, подготовленный в рамках реализации Стратегии-2025, - сказала Ия Малкина. - Программа содержит увязанные по целям, срокам и задачам мероприятия, которые будут реализовываться странами союза и комиссией в течение трех лет".

Проектом предусматриваются мероприятия, направленные на создание сети информационного обмена между уполномоченными органами в сфере защиты прав потребителей; формирование системы разрешения трансграничных споров с участием потребителей; разработку модельного закона о защите прав потребителей, который будет предусматривать сближение подходов к ответственности продавцов за нарушения; повышение информированности граждан относительно их прав, внедрение навыков рационального и устойчивого потребления в рамках союза.

"Реализация мероприятий программы позволит создать основу для сближения национального регулирования и создания общих правил взаимодействия потребителя и продавца на едином потребительском рынке союза. Таким образом, на территории всего союза будет реализован принцип равной правовой защиты потребителей, как это предусмотрено Договором о ЕАЭС", - резюмировала официальный представитель ЕЭК.-0-