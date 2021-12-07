В ЕАЭС за год самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе за год самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Департаменте статистики Евразийской экономической комиссии.

Согласно данным ЕЭК, наименьший уровень безработицы из стран ЕАЭС зафиксирован в Беларуси - 6,5 тыс. человек, что составляет 0,2% к численности рабочей силы. Год назад в Беларуси насчитывалось 8,9 тыс. безработных. В России насчитывается 830,4 тыс. безработных (1,1%, год назад - 3 млн. 469,9 тыс.), в Казахстане - 193,5 тыс. (2,1%, год назад - 222,4 тыс.), в Кыргызстане - 79 тыс. (3%, год назад - 78,5 тыс.). По Армении в наличии данные только по числу безработных: на конец октября текущего года их было 58,6 тыс. (год назад - 60,7 тыс.).

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец октября текущего года составила 1,17 млн человек и сократилась на 69,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, - добавили в ЕЭК. - Таким образом, количество безработных составляет 1,3% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 4,1%".-0-