В ЕАЭС за пять лет пресекли оборот более 80 млн единиц контрафактной продукции

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе за последние 5 лет выявлено более 80 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные привела сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила что проблема контрафактной продукции - одна из насущных в ЕАЭС. "Только за последние 5 лет в странах нашего союза выявлено более 52 тыс. административных правонарушений и преступлений, связанных с обнаружением контрафактной продукции, - сказала она. - По выявленным правонарушениям пресечен оборот более 80 млн единиц контрафактной продукции. То есть цифры достаточно большие. Только за 2020 год - 15,3 млн единиц контрафактной продукции. Безусловно, что 2020-й по статистике по выявленным правонарушениям несколько ниже - почти на 11%. Это может быть связано и с замедлением деловой активности".

Помощник главы Коллегии ЕЭК подчеркнула, что необходимо не только выявлять контрафакт, но и создавать условия для предупреждения правонарушений, чем и занимается комиссия совместно с компетентными органами стран ЕАЭС. В частности, принят договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, который направлен на создание условий взаимодействия всех уполномоченных органов государств ЕАЭС, задействованных в борьбе с нарушениями интеллектуальной собственности, утвержден регламент информационного взаимодействия уполномоченных органов и ЕЭК, утверждены евразийские стандарты работы организаций по коллективному управлению правами авторов.

"Сокращению контрафакта способствуют также меры, предпринимаемые по линии таможенного сотрудничества. Идет плотно работа над соглашением по навигационным пломбам, которое будет применяться в рамках союза", - добавила Ия Малкина.-0-