В ЕЭК констатируют сближение позиций по стратегии развития евразийской интеграции

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза продвинулись в согласовании проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня в Москве совещания с участие вице-премьеров стран ЕАЭС по доработке документа.

Ранее Евразийский межправительственный совет поручил правительствам государств союза совместно с ЕЭК обеспечить доработку документа и внести его на рассмотрение межправсовета в апреле. "Мы вырабатываем конкретные формулировки, конкретные мероприятия, которые будут способствовать реальному развитию союза", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, открывая совещание. Он добавил, что за две недели работы над проектом экспертам удалось существенно продвинуться и согласовать порядка 50 позиций проекта.

Участники совещания обсудили мероприятия, касающиеся устранения барьеров и снятия ограничений, таможенного регулирования, механизмов и гарантий обеспечения качества безопасности товаров, защиты прав потребителей и другого. "Заместители глав правительств пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций", - отметили в ЕЭК.

Проект стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года. Стратегические направления определят основные ориентиры интеграционной политики, в них будут раскрыты меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.

"Документ в определенной степени выходит за рамки действующего договора о ЕАЭС. Среди новых направлений - развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки", - указали в ЕЭК.

После одобрения документа межправсоветом его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.

Белорусскую делегацию на сегодняшнем совещании возглавил вице-премьер Игорь Петришенко.-0-