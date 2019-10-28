В ЕЭК заявляют о росте случаев выявления контрафактных товаров

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный форум "Антиконтрафакт" пройдет 12-13 ноября в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В этом году форум проводится в седьмой раз. Это открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по важнейшим вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе", - отметили в ЕЭК.

Программа форума включает пленарное заседание "Эффективная борьба с контрафактом - повышение безопасности здоровья населения", а также тематические секции и круглые столы.

"Количество выявляемых в ЕАЭС контрафактных товаров растет, - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. - В 2018 году их число увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 54%. Как правило, контрафактная продукция не соответствует требованиям безопасности и оказывает негативное влияние на здоровье граждан. Цифровая трансформация экономик наших государств, развитие электронной коммерции приводят к тому, что противоправная деятельность, связанная с распространением контрафактных товаров и пиратского контента, смещается в интернет. Нам необходимо создать эффективные механизмы евразийского масштаба, которые позволили бы противодействовать этому тренду. Уверен, что диалог участников дискуссии на форуме поможет выработать конкретные решения".

Тимур Жаксылыков добавил, что инструмент единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ЕАЭС поможет решить проблему защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В настоящее время создаются условия для того, чтобы ЕЭК смогла начать прием заявлений на включение объектов в реестр.

Организаторами форума выступают правительство Армении, Евразийская экономическая комиссия, международная ассоциация "Антиконтрафакт".-0