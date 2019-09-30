В Ереване планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств Евразийского экономического союза и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна состоится 1 октября в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Также ожидается участие Президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и Президента Ирана Хасана Роухани в качестве почетных гостей", - отметили в ЕЭК.

В повестку дня ВЕЭС включены вопросы международного экономического сотрудничества с третьими странами и объединениями, финансовой политики, энергетики и ряд других. "Планируется подписать соглашение о свободной торговле, рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром. Документы подпишут председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, вице-премьеры стран союза, а также заместитель премьер-министра, министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Сингапура Тарман Шанмугаратнам", - сказали в пресс-службе.-0-