28 апреля, Хотан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В китайском Хотане ждут белорусских туристов и готовы налаживать туристические обмены с Беларусью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник департамента пропаганды парткома округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Гуин Су.

Она отметила, что в рамках инициативы "Один пояс, один путь" идет стремительное развитие международных контактов на межрегиональном уровне. На налаживание прямых связей между Беларусью и Китаем нацеливают и лидеры двух государств. Гуин Су сказала, что смотрела по телевизору выступления руководителей государств, в том числе Беларуси, на Втором форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который прошел в Пекине. "Это очень важное событие в жизни наших народов. Мы очень надеемся на установление более активного сотрудничества с белорусами", - отметила начальник департамента.

Гуин Су видит большие перспективы для налаживания прямых контактов с белорусскими партнерами. По ее мнению, китайским туристам может быть интересна Беларусь. В свою очередь зарубежным гостям есть что посмотреть в Хотане. Регион интересен развитием самобытных промыслов.

К примеру, в небольшом населенном пункте Джия очень интересно познакомиться с аутентичным производством шелковой нити и шелковых изделий. На небольшой фабрике местные работники из кокона тутового шелкопряда делают шелковые нити и ткут ткани, которые ценятся своим высоким качеством. Ежедневно ткачихи и ткачи, старшему из которых 85 лет, ткут каждый примерно по пять метров шелкового холста. Затем швеям предстоит задача - сделать красивые наряды,

шали, шляпки и сумки, а еще здесь делают и ковры из шелка, стоят которые немало. Стоимость одного из таких, как на снимке, достигает больше $3 тыс.

Жители местных деревень также с любовью занимаются садоводством - выращивают инжировые, ореховые , виноградные деревья. Улицы этой деревни и многих других населенных пунктов представляют собой высокие ажурные деревянные тоннели для виноградной лозы - это совместный труд местных жителей. На их усадьбах не только сады, но также места для отдыха гостей, их развлечения.

Один из здешних дубов - особая достопримечательность, ведь ему как-никак 1400 лет исполнилось, а рядом произрастает 500-летний дуб.

Чем-то эти населенные пункты похожи на наши агроусадьбы, только с китайской спецификой.

Кстати, одну из таких деревень только за три месяца этого года посетили 1,2 млн туристов.

Деревья дают не только фрукты. К примеру, из орехового дерева делают посуду - тарелки, рюмки, массажеры.

Такое умение сочетать народные промыслы с бизнесом, который всячески поддерживает государство, - основа жизни местных жителей. Многие из них еще десяток лет назад находились за чертой бедности. Государство выделило две трети средств на строительство домов, а также частично компенсировало расходы на посадку деревьев. Безусловно, плюс ко всему - огромный труд самой семьи, поскольку это как правило, семейный бизнес.

Условия жизни здесь нелегкие - климат сухой, а созданные практически в пустынной местности населенные пункты утопают в белой пыльной дымке. При этом отвоеванная у пустыни земля дает (при условии огромного трудолюбия) хорошие плоды в виде разного вида орехов, инжира, винограда, яблок.

СУАР - своего рода западные ворота для китайского экспорта и импорта сюда зарубежных товаров, в том числе и белорусских. Это один важных регионов "Одного пояса, одного пути".-0-