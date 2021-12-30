В Минэкономики подвели итоги первого этапа снижения административной нагрузки на бизнес

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Минэкономики состоялось последнее в текущем году заседание рабочих подгрупп по снижению административной нагрузки на бизнес, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"В начале нашей работы по выполнению задачи главы государства по тотальному пересмотру и оптимизации административных процедур мы не ожидали такой живой, конструктивной и активной дискуссии между госорганами, сенаторами, депутатами и бизнес-сообществом. Всего за два месяца на площадке Минэкономики мы совместно проанализировали порядка 450 административных процедур. Подводя итог первого этапа работы, можно с уверенностью сказать, что благодаря продуктивно выстроенному диалогу были приняты согласованные решения по сокращению и упрощению более 70% рассмотренных административных процедур", - подчеркнул заместитель министра экономики Сергей Митянский.

Работа по снижению административной нагрузки на бизнес будет продолжена и в следующем году.-0-