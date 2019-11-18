В Минэкономики рассказали о первых результатах действия декрета о развитии предпринимательства

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, которая открылась сегодня в Минске, рассказал о первых результатах принятого два года назад декрета "О развитии предпринимательства", передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил руководитель ведомства, целью этого документа было сделать предпринимательство национальным брендом страны. "Я считаю, что мы последовательно движемся к этой цели - много документов было подписано в развитие этого декрета, целый пакет законодательных инициатив перешел уже к новому составу парламента, которому придется реализовывать эти законы", - сказал Дмитрий Крутой.
В числе основных результатов действия декрета министр в частности выделил рост количества субъектов малого бизнеса. "Мы ежемесячно мониторим эти данные и видим (особенно в этом году), что цифры очень хорошо растут. В целом количество субъектов выросло примерно на 5%. Если посмотреть структуру, происходит определенная трансформация - уменьшается количество микроорганизаций и увеличивается количество малых и средних субъектов. Растет в этом году количество индивидуальных предпринимателей и, что радует, не только в торговом сегменте, но и среди тех, кто занимается производством продукции", - отметил Дмитрий Крутой.
Заметно, по его словам, выросло и количество самозанятых - людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, а также количество ремесленников. "В апреле этого года был расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Мы видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на 4 тыс. человек. Это очень хорошо, - считает министр. - В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому, считаем, в этой части декрет выстрелил однозначно".
Естественно, выросло и количество поступлений в бюджет.
Еще очень важным, по словам Дмитрия Крутого, является вопрос финансирования бизнеса. "Прошлый год и девять месяцев этого стали рекордными с точки зрения выдачи нашими банками специальных кредитов для развития этого сегмента экономики", - пояснил министр. Лидером здесь является Банк развития, который ежегодно выделяет почти Br200 млн этому сегменту экономики. Есть специальная программа, согласно которой финансируется примерно 1,5 тыс. проектов. В основном это кредиты Br100-150 тыс., но этого хватает для того, чтобы начать бизнес. По мнению Дмитрия Крутого, это очень важная программа, другие банки также подхватили эту инициативу, и сегодня уже практически каждый крупный банк имеет специальные ресурсы именно под эти цели.
"Важным моментом стала поддержка международных финансовых организаций. В этом году таким прорывным решением Европейского инвестиционного банка стало решение по продлению для Беларуси специальных кредитных линий для Беларусбанка и Белагропромбанка. Это самые выгодные по условиям кредиты, - подчеркнул министр.
"Европейский инвестиционный банк в силу своего мандата и расширения присутствия в нашей республике эти деньги выделил. Причем он готов идти дальше и предложить сегментированные отраслевые программы - допустим, поддержки фермеров или поддержки предпринимателей, которые используют местные ресурсы или работают в сфере альтернативной энергетики, зеленой экономики", - добавил министр.-0-