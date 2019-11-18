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Экономика
18 ноября 2019, 20:38

В Минэкономики рассказали о первых результатах действия декрета о развитии предпринимательства

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, которая открылась сегодня в Минске, рассказал о первых результатах принятого два года назад декрета "О развитии предпринимательства", передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирная неделя предпринимательства открывается в БеларусиВсемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси
В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства, он пройдет 20 ноября в Бресте.

Как отметил руководитель ведомства, целью этого документа было сделать предпринимательство национальным брендом страны. "Я считаю, что мы последовательно движемся к этой цели - много документов было подписано в развитие этого декрета, целый пакет законодательных инициатив перешел уже к новому составу парламента, которому придется реализовывать эти законы", - сказал Дмитрий Крутой.

В числе основных результатов действия декрета министр в частности выделил рост количества субъектов малого бизнеса. "Мы ежемесячно мониторим эти данные и видим (особенно в этом году), что цифры очень хорошо растут. В целом количество субъектов выросло примерно на 5%. Если посмотреть структуру, происходит определенная трансформация - уменьшается количество микроорганизаций и увеличивается количество малых и средних субъектов. Растет в этом году количество индивидуальных предпринимателей и, что радует, не только в торговом сегменте, но и среди тех, кто занимается производством продукции", - отметил Дмитрий Крутой.

Заметно, по его словам, выросло и количество самозанятых - людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, а также количество ремесленников. "В апреле этого года был расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Мы видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на 4 тыс. человек. Это очень хорошо, - считает министр. - В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому, считаем, в этой части декрет выстрелил однозначно".

Естественно, выросло и количество поступлений в бюджет.

Еще очень важным, по словам Дмитрия Крутого, является вопрос финансирования бизнеса. "Прошлый год и девять месяцев этого стали рекордными с точки зрения выдачи нашими банками специальных кредитов для развития этого сегмента экономики", - пояснил министр. Лидером здесь является Банк развития, который ежегодно выделяет почти Br200 млн этому сегменту экономики. Есть специальная программа, согласно которой финансируется примерно 1,5 тыс. проектов. В основном это кредиты Br100-150 тыс., но этого хватает для того, чтобы начать бизнес. По мнению Дмитрия Крутого, это очень важная программа, другие банки также подхватили эту инициативу, и сегодня уже практически каждый крупный банк имеет специальные ресурсы именно под эти цели.

"Важным моментом стала поддержка международных финансовых организаций. В этом году таким прорывным решением Европейского инвестиционного банка стало решение по продлению для Беларуси специальных кредитных линий для Беларусбанка и Белагропромбанка. Это самые выгодные по условиям кредиты, - подчеркнул министр.

"Европейский инвестиционный банк в силу своего мандата и расширения присутствия в нашей республике эти деньги выделил. Причем он готов идти дальше и предложить сегментированные отраслевые программы - допустим, поддержки фермеров или поддержки предпринимателей, которые используют местные ресурсы или работают в сфере альтернативной энергетики, зеленой экономики", - добавил министр.-0-

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