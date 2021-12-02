В Минсельхозпроде объяснили, зачем Беларусь импортирует картофель

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ объяснил, зачем Беларусь импортирует картофель, сообщает БЕЛТА.

"Того объема, который производит страна, нам достаточно для промышленной переработки, создания баланса семенного материала для подготовки к следующему урожаю, реализации на ярмарках, выставках, в том числе в торговых сетях", - рассказал Игорь Брыло.

По его словам, в этом году в Беларуси произведено около 900 тыс. т картофеля. Из этого объема более 200 тыс. т было экспортировано в другие страны. Импорт картофеля же составил примерно 20 тыс. т. "То есть мы сегодня говорим о том небольшом импорте, который присутствует. Но, опять же, почему он есть: как правило, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, тот же самый Египет поставляют весной молодой картофель. Вторая позиция - импортный картофель у некоторых производителей чипсов стоит как одно из направлений: почему-то кажется, что именно из этого картофеля вкусовые качества будут более достойные. Хотя 184 сорта картофеля у нас в стране, то есть выбор просто огромнейший", - обратил внимание первый замминистра.

Импортный картофель также используется для селекции новых сортов, но основные семена, конечно же, белорусские - в общем объеме их 75%. "Селекционерам тоже надо соревноваться", - пояснили в Минсельхозпроде.-0-