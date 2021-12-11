11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре подорожали капуста и свекла, подешевели цитрусовые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежая белокочанная капуста подорожала на 12,79%, свекла - на 9,9%, гречневая крупа - на 6,4%, свежие огурцы - на 5,69%. Цитрусовые подешевели на 12,46%, бананы - на 6,81%, яблоки - на 3,69%, сладкий перец - на 2,6%, морковь - на 2,47%.

В целом овощи стали дороже на 3,8%, фрукты - дешевле на 3,66%. Молоко и молочные продукты подорожали на 0,12%, мясо и мясопродукты - на 0,94%, рыба и рыбопродукты - на 1,8%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,51%.

Обеды в столовой подорожали на 1,14%, в ресторане и кафе - на 0,77%, фастфуд - на 0,91%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,35%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,49%. Одежда подорожала на 0,27%, обувь подешевела на 0,42%. Мебель стала дороже на 0,47%, ковровые изделия - на 0,22%, стройматериалы - на 0,75%. Медикаменты подешевели на 0,06%.

Стоимость услуг повысилась на 0,29%. В ноябре подорожали ремонт бытовых электроприборов - на 3,5%, ритуальные услуги - на 3,22%. Услуги воздушного пассажирского транспорта стали дешевле на 2,1%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,5%.-0-