В основе повестки конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ будут экономические вопросы

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе повестки II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания" будут экономические вопросы. Форум пройдет в Минске 28-30 апреля, заявил журналистам заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук. Фото из архива

"Повестка в основном будет пронизана экономическим блоком вопросов. Прежде всего это инвестициооная привлекательность. Во-вторых, мы являемся связующим мостом между Евразийским союзом и ЕС. У нас очень хорошая инфраструктура, мощная логистика, поэтому по большому счету у европейцев нет других коридоров, по которым они могли бы коммуницировать с основными партнерами с Запада и Востока", - сказал Болеслав Пирштук.

/Будет дополнено/.-0-