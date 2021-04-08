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08 апреля 2021, 09:00

В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество

В расписании проходящей в Минске 21-й международной специализированной выставке "Белорусская строительная неделя – 2021" каждый день – это новые деловые встречи и контакты. Бизнес-процессы не останавливаются, и поиск новых партнеров, поставщиков, заказчиков – обязательное условие для развития экономики предприятий. Но одна из договоренностей форума заслуживает особого внимания – крупнейший застройщик в стране "Дана Холдингз" намерен существенно расширить сотрудничество с ведущим отечественным производителем плитки и сантехники ОАО "Керамин".

Представители застройщика и одного из крупнейших в Европе производителей керамической плитки и керамогранита договорились, что в 2021 и 2022 годах объемы поставок отечественных отделочных материалов на объекты строящегося комплекса Minsk World будут увеличены сразу вдвое! Намерение расширить сотрудничество взаимовыгодно: для строителей важно качество материалов и стабильность их поставки, а для производителя – объем заказа и надежность покупателя.

Крупнейший застройщик в стране "Дана Холдингз" намерен существенно расширить сотрудничество с ведущим отечественным производителем плитки и сантехники ОАО "Керамин"
Крупнейший застройщик в стране "Дана Холдингз" намерен существенно расширить сотрудничество с ведущим отечественным производителем плитки и сантехники ОАО "Керамин"

Событие интересное еще и потому, что демонстрирует – успешно развиваются и зарабатывают те, кто работает. И неважно, о частном или государственном предприятии идет речь – общие интересы в плоскости экономики находятся быстро.

Директор компании "Дана Астра" Павел Овчаров договоренность о расширении сотрудничества с "Керамином" по итогам состоявшейся встречи называет логичным продолжением давних деловых связей.

– Мы строим современные многофункциональные комплексы, которые отличаются высоким комфортом, практичностью и красотой. Поэтому в отделке помещений общего пользования, входных групп и фасадов зданий широко применяется керамическая плитка и керамогранит – надежный, качественный и эстетичный материал. Наше сотрудничество с "Керамином" началось в 2010 году, и за это время наша компания приобрела у этого предприятия продукции на сумму более 2,5 млн долларов. В целом отечественные стройматериалы и оборудование сегодня составляют 98% от используемых при строительстве комплексов, – отметил руководитель компании.

Павел Овчаров , директор компании "Дана Астра"
Павел Овчаров , директор компании "Дана Астра"

За последние несколько недель застройщик договорился об увеличении закупок с рядом ведущих отечественных производителей стройматериалов, техники и оборудования. На стройках комплексов "Парк Челюскинцев", который будет сдан уже в этом году, и Minsk World работа кипит – минчане по-прежнему нуждаются в новом современном жилье и помещениях коммерческого назначения, поэтому помешать строительству не может никакая пандемия.

– Наша компания наращивает темпы строительства многофункционального комплекса Minsk World. Принято решение завершить основную часть работ до конца 2023 года – то есть ранее сроков, оговоренных в инвестдоговоре, который подписан до 2027 года. Только в этом году планируем ввести не менее 700 тысяч кв. метров жилой и коммерческой недвижимости – это рекордный объем. Мы работаем стабильно и уверенно. Но чтобы планы воплотить в жизнь, нам нужны проверенные поставщики качественной продукции. "Керамин" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Именно поэтому мы планируем расширять и укреплять наше сотрудничество – на 2021 и 2022 годы запланировано вдвое увеличить закупки плитки у этого белорусского предприятия, – рассказал Павел Овчаров.

Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс Minsk World

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам предприятия "Керамин-Столица Инвест" Александра Пузевича, любой отечественный производитель был бы доволен плодотворным сотрудничеством с таким крупным застройщиком.

– История нашего партнерства насчитывает уже много лет. Именно наша компания поставляет плитку, керамогранит и санитарную керамику, которую застройщик используют как для жилой, так и для коммерческой недвижимости. Приятно, что партнеры выбирают нашу продукцию для таких масштабных проектов, как комплексы "Парк Челюскинцев" и Minsk World – это престижно и выгодно, – считает Александр Пузевич.

Александр Пузевич, заместитель директора по коммерческим вопросам "Керамин-Столица Инвест"
Александр Пузевич, заместитель директора по коммерческим вопросам "Керамин-Столица Инвест"

Рынок облицовочной плитки в Беларуси за последних два десятилетия изменился кардинально. Во-первых, он вырос, так как плитка находит все более широкое применение в отделке помещений и в облицовке фасадов, входных групп. Во-вторых, увеличился спрос на керамогранит, на плитку большого формата, на имитацию натуральных материалов – например, мрамора или дерева. Белорусский производитель внимательно отслеживает все новые тенденции.

– Появление новых форматов плитки, уменьшенная толщина, еще более высокая износостойкость и технологичные способы окрашивания – все это позволяет производителям добиться практически полной имитации природных фактур или, наоборот, создать уникальные авторские паттерны. Кроме того, предлагается несколько вариаций поверхностей – глянцевых, матовых или комбинированных. Все это позволяет использовать плитку или керамогранит не только в традиционно "мокрых" зонах – ванной или санузлах, но и в прихожих, гостиных, на лоджиях. И "Керамин" не только отслеживает тенденции, но и старается сам задавать тренды – например, не так давно мы презентовали новинки плитки и керамогранита из коллекции "Атмосфера", – рассказал Александр Пузевич.

Белорусский производитель внимательно отслеживает все новые тенденции
Белорусский производитель внимательно отслеживает все новые тенденции

Важный момент – сотрудничество двух компаний оказывается выгодным и на уровне обычного покупателя. В комплексах, которые возводит "Дана Холдингз", новоселов ожидает приятный сюрприз при покупке продукции "Керамин", сообщила начальник управления маркетинга предприятия Елена Воронова.

Елена Воронова, начальник управления маркетинга
Елена Воронова, начальник управления маркетинга

– Наша совместная программа предполагает индивидуальный ценовой подход к покупателям недвижимости у компании "Дана Холдингз" – они получают возможность приобрести всю нашу продукцию с экономией 12%. Политика нашей компании – предлагать качественные товары по доступным ценам. А с программой, которая заключена с "Дана Холдингз", покупки будут еще выгоднее! – отметила Елена Воронова.

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