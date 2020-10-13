13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в сентябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевели морковь и яблоки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие помидоры подорожали на 31,49%, огурцы - на 23,98%, бананы - на 10,75%. Поднялась в цене на 6,92% живая рыба, на 6,58% - икра лососевых. Дешевле на 28,96% стала морковь, на 14,87% - яблоки, на 11,84% - картофель. Репчатый лук стал дешевле на 11,76%, свекла - на 11,59%

В целом овощи стали дороже на 3,33%, фрукты дешевле на 2,34%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,52%.

Обеды в столовой стали дешевле на 1,53%. В ресторане и кафе поднялись в цене на 0,62%, фастфуд - на 1,62%.

Табачные изделия подорожали на 0,24%, алкогольные напитки - на 0,48%.

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 1,97%. Одежда подорожала на 2%, обувь - на 5,31%, мебель - на 3,46%, электротовары - на 2,5%, стройматериалы - на 1,51%. Медикаменты поднялись в цене на 0,95%, ювелирные изделия - на 3,38%.

Стоимость услуг повысилась на 0,38%. Заметно подешевели услуги дошкольных учреждений - на 8,71%. В то же время стоимость обучения на IT-курсах выросла на 8,28%, занятия на курсах по танцам, пению, актерскому мастерству, кройке и шитью подорожали на 5,44%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%.-0-