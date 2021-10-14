В составе учредителей ОАО "Паритетбанк" произошли изменения

12 октября 2021 состоялась сделка по продаже Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций ОАО "Паритетбанк" (бренд Paritetbank) российскому предпринимателю Расиму Исмаилову. Сумма сделки не раскрывается.

Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными.

Справочно:

ОАО "Паритетбанк" (бренд – Paritetbank) оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже более 30 лет. Банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси. Основным фокусом банка на ближайшее время является создание современных технологичных решений для физических лиц и бизнеса.

В отношениях со своими клиентами банк ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, создание комфортных условий обслуживания, индивидуальный подход.

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