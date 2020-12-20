В Украине начали работать шесть 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украину в ноябре - декабре поставлено шесть новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"Транспортные подразделения Бурдяковского спецкарьера по добыче щебня в Тернопольской области и Мокрянского каменного карьера №3 в Запорожской области в ноябре - декабре пополнились каждый тремя 45-тонными карьерными самосвалами БЕЛАЗ-7547" , - рассказали в дипломатической миссии. Новая техника уже выведена на линию транспортировки горной массы из карьеров.

В производственном цикле Бурдяковского спецкарьера - одного из лидеров добычи гранитного и известнякового щебня в Украине - задействовано 12 самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 40-45 т.

Как сообщалось ранее, парк карьерников БЕЛАЗ Мокрянского карьера в декабре вырос до 14 единиц за счет введения в эксплуатацию трех новых, надежных и эффективных 45-тонников.-0-