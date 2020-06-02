В Украине улучшены условия для приобретения в кредит белорусской техники

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство и акционерное общество "Коммерческий банк "Глобус" подписали договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в Украине товаров, произведенных в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Украине.
Банк "Глобус" специализируется на кредитовании покупки оборудования, транспортных средств и специализированной техники. С подписанием договора он становится участником белорусской программы по развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества предприятий и компаний двух стран.
"Договор предусматривает компенсацию белорусской стороной части процентов за пользование банковскими кредитами, выдаваемыми юридическим лицам (физическим лицам) Украины, в рамках договора и указа Президента Беларуси №466 от 24 сентября 2009 года "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь", - отметили в дипмиссии.
Реализация программы компенсации процентной ставки позволит снизить стоимость кредитов для украинских заемщиков банка, которые приобретают товары белорусских производителей.-0-