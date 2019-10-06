В Украине заинтересованы в расширении производства техники на базе шасси МАЗ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине заинтересованы в расширении спектра производимой на базе шасси МАЗ техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спецтехники завода коммунальной техники "Альфатекс" (Кременчуг, Полтавская область) Максим Давыдов.
"На сегодня техника торговой марки "МАЗ" как база для нашего оборудования оптимизирована, адаптирована, никаких нареканий нет. Техника белорусского производства вполне удовлетворяет нас как производителей и наших заказчиков, поэтому в дальнейшем будем стараться расширять производство и увеличивать ее поставки в Украину", - сказал Максим Давыдов.
В частности, планы украинской компании касаются возможного расширения номенклатуры производимой продукции с применением иных шасси МАЗ. "Если появятся новые направления, мы будем рады, если МАЗ увидит нас по ним своим партнером", - добавил начальник отдела спецтехники.
Завод коммунальной техники совместно с белорусской торговой маркой "МАЗ" производит спецтехнику - мусоровозы, автовышки, вакуумные машины и пр., монтируя на шасси МАЗ навесное оборудование различного назначения. Также "Альфатекс" - это официальный дилер МАЗа на территории Украины, реализует грузовые автомобили. В нынешнем году в Кременчуг поставлена первая партия белорусской пассажирской техники - 10 автобусов МАЗ.-0-