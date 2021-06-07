В "Великом камне" создадут особые условия для проектов с инвестициями не менее $50 млн

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" создадут особые условия для "якорных" инвесторов. Об этом рассказал журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительные преференции для проектов с инвестициями не менее $50 млн предусмотрены новым проектом указа Президента. Среди них - льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.

В "Великом камне" уверены, что привлечение крупных инвесторов позволит расширить кластерный принцип деятельности. В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.

Помимо этого, для стимулирования создания субпарков, прежде всего крупных китайских регионов, в частности провинций Сычуань, Шэньси и Тяньцзинь, по новому указу компании - создатели субпарков смогут получить статус резидента.-0-