Ведущие предприятия Минпрома обновляют модельный ряд продукции

Самосвал и погрузчик БелАЗ с дистанционным управлением. Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия машиностроительной отрасли осваивают новые виды продукции, в том числе для продвижения на внешних рынках. Об основных новинках в преддверии Дня машиностроителя рассказал журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Холдинг "БелАЗ" проводит испытания роботизированной техники. Также с конвейера сошел 4-тысячный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 т, стали выпускаться 450-тонные машины. Все это позволяет предприятию находиться на лидирующих позициях в списке мировых производителей.

Большую работу по расширению модельного ряда проводит Минский тракторный завод. Представлены трактор мощностью 350 лошадиных сил с новыми техническими принципами построения, техника для подготовки лыжных трасс.

Динамично идет обновление парка Минского автомобильного завода. Совместно с китайскими партнерами в Бресте начато производство микроавтобусов, модернизированы автобусы, работающие на газу. Совместно с китайской Weichai Power в индустриальном парке "Великий камень" открыто производство двигателей.

"Уверенно работает Белорусский металлургический завод, экспортирует продукцию в страны ЕС. В числе перспективных новинок объединения БелОМО - прибор для охраны государственной границы, где совмещены радиолокационные и оптические свойства. Впервые в республике создана система дистанционного управления и съема информации с газовых счетчиков. Увеличило выпуск бытовой техники, работает с большими темпами, чем в среднем по министерству, объединение "Горизонт". Ориентация на создание новой продукции для сохранения конкурентоспособности сохранится в машиностроении и далее, даст возможность получать экспортную выручку и рентабельность", - рассказал Геннадий Свидерский.

Традиционно в последнее воскресенье сентября в Беларуси отмечается профессиональный праздник День машиностроителя. Эта отрасль - одна из крупнейших в белорусской промышленности, активно развивается по многим направлениям. Линейка производимой продукции широка: от микросхем и клапанов сердца до самых больших в мире карьерных самосвалов.

Белорусское машиностроение обеспечивает качественную работу таких отраслей экономики, как индустрия, энергетика, строительство, транспорт, агропромышленный комплекс. По итогам работы за январь-август 2019 года произведено продукции более чем на Br9 млрд, удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме составляет около 31,8% при задании на 2019 год 31%.-0-