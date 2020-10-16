"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" признан FDi Intelligence (подразделение Financial Times) лучшей особой экономической зоной в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

"Великий камень" признан в качестве зоны, способствующей развитию инициативы "Пояс и путь" за счет развитой инфраструктуры и логистики, наилучшего географического положения и рыночных возможностей.

"Высокая независимая оценка международных экспертов свидетельствует о наличии уникальных условий ведения бизнеса в регионе и позволяет рассматривать индустриальный парк "Великий камень" в качестве ключевой точки, объединяющей рынки Европейского и Евразийских экономических союзов", - отметили в парке.

Рейтинг Financial Times "Лучшая особая экономическая зона года" составляется ежегодно, он основан на показателях по объемам инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Данный рейтинг составляется на основе аналитических данных FDi Intelligence и является авторитетным источником по выбору локации инвестирования, добавили в индустриальном парке.

FDi Intelligence - это специализированное подразделение Financial Times, которое готовит аналитические обзоры по различным темам.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-