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14 октября 2019, 18:51

"Великий камень" предлагает зарубежным партнерам создавать субпарки

Александр Ярошенко. Фото из архива
Александр Ярошенко. Фото из архива
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14 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" предлагает зарубежным партнерам рассмотреть возможность создания субпарков. Об этом сообщил сегодня журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем нашим китайским партнерам из различных провинций рассматривать "Великий камень" для создания субпарков. Можно взять в оборот от 50 до 100 га для этой цели. Такие предложения мы делаем не только нашим партнерам из Китая, но и инвесторам из Европы, в частности Швейцарии, а также Японии. Здесь достаточно пространства и возможностей, чтобы выстраивать и технологические кластеры, и субпарки по национальному признаку", - сказал Александр Ярошенко.

По его словам, главное условие для резидентов - создание в индустриальном парке высокотехнологичных предприятий.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. В парке зарегистрированы 55 резидентов.-0-

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