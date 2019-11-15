"Великий камень" признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Индустриальный парк "Великий камень" удостоен премии FEMOZA Awards 2019, став победителем в номинации "Самый быстрорастущий индустриальный парк". Торжественная церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон", - рассказал Кирилл Коротеев.

По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

Основными целями FEMOZA являются поддержка и продвижение свободных экономических зон по всему миру, оказание содействия в выходе проектов резидентов на международный рынок и привлечении иностранных инвестиций. Премия FEMOZA Awards ежегодно присуждается лучшим индустриальным паркам и свободным экономическим зонам.

Основной темой саммита свободных и особых экономических зон в этом году стало укрепление сотрудничества и трансформация успешного опыта в рабочие инструменты. Организатором мероприятия выступила Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон при содействии ЮНКТАД, ЮНИДО и др. "Великий камень" выступил стратегическим проектом саммита. Его возможности презентовались на тематических панельных дискуссиях, на В2В встречах.

Как отметил Кирилл Коротеев, парк принял активное участие в проводимых во время трехдневной программы саммита многочисленных сессиях и семинарах, где участники обсудили опыт работы особых экономических зон, актуальные вопросы деятельности в СЭЗ в современных условиях, в том числе новые направления деятельности в рамках режимов особых экономических зон, внутренние модели управления ОЭЗ, конкурентоспособные стандарты для окружающей среды, контроль качества и менеджмента, цифровизацию индустриальных парков в соответствии с инициативой "Пояс и путь".

В масштабном мероприятии приняли участие более 400 представителей СЭЗ Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Финляндии, Латвии, Польши, Италии, Испании, Греции, Турции, а также стран Азии и Африки, торгово-промышленных палат, органов государственной власти, потенциальные зарубежные инвесторы, эксперты.-0-