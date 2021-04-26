26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" заинтересован в сотрудничестве с кубинскими компаниями в сфере фармацевтики и биотехнологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа и представители дипломатической миссии посетили парк "Великий камень".

Во время переговоров речь шла о возможностях сотрудничества с кубинскими компаниями в сфере фармацевтики и биотехнологий. В числе обсуждаемых вопросов было и взаимодействие с зоной особого развития "Мариэль", с которой в этом году был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшей совместной работе.

Также в инновационном центре гости ознакомились с историей и развитием "Великого камня", затем посетили центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов "Одна станция".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрировано 69 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-