Венгрия заинтересована в совместных с Беларусью проектах в IT-сфере и деревообработке

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия заинтересована в реализации совместных с Беларусью проектах в IT-сфере и деревообработке. Об этом сообщил заместитель президента Международного коллегиума Венгерской торгово-промышленной палаты Ласло Боды сегодня перед началом белорусско-венгерского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о перспективных сферах для создания совместных предприятий, Ласло Боды подчеркнул, что Венгрию интересуют прежде всего совместные проекты в IT-сфере. "Также интересуют деревообработка, производство лекарств, химическая промышленность и нефтепереработка. Очень важным считаем сотрудничество малых и средних предприятий. Они составляют основу экономики", - добавил он.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог отметил высокий уровень политических и экономических отношений между двумя странами. "Вместе с тем нам кажется, что мы не используем все существующие возможности, - сказал он. - Взаимная торговля хорошо развивается, сейчас мы хотели бы перейти на следующий этап и посмотреть, в каких отраслях можно создать совместные предприятия в Беларуси или в Венгрии. Можно вместе поработать в сельском хозяйстве, IT-секторе, науке, водном хозяйстве. Роль государства очень важна, нам надо подготовить основу для спокойной работы предприятий".

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко приоритетными отраслями для сотрудничества назвал агропромышленный комплекс, машиностроение, фармацевтику и легкую промышленность. "Сегодня мы рассчитываем на установление новых долгосрочных контаков, на то, чтобы наши предприятия могли найти партнеров в сферах IT-технологий, консалтинга, деревообработке и других. Мы заинтересованы не просто в развитии торговых отношений, а в углублении кооперационных связей, в расширении совместных производств и создании новых", - отметил он.

Белорусско-венгерский бизнес-форум проходит в рамках 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В бизнес-форуме принимают участие 12 венгерских компаний и около 40 белорусских. Обсуждаются преимущества использования электронных торговых площадок во взаимной торговле двух стран, инвестиционные возможности Венгрии, особенности правового регулирования ведения бизнеса. В программе также деловые переговоры в формате B2B.-0-