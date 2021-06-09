Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем 21-22 июня посетит с рабочим визитом Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"22 июня планируется участие делегации ЕЭК в X Международном военно-историческом слете-реконструкции, посвященном героической обороне Брестской крепости", - отметили в пресс-службе. Мероприятие будет приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Также в Бресте 21 июня состоится выездное заседание Коллегии ЕЭК. Делегация ЕЭК посетит предприятия, встретится с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса республики для обсуждения актуальных вопросов", - добавили в пресс-службе.-0-